Das Capitol hat die Lizenz zum Lachen

Mannheim.Oropax, die nie weg gewesenen Beauty-Ritter der Comedy, sind zurück. Im Handgebäck: die neue Show „Testsieger am Scheitel“. Traditionell tollkühn feiern die intellektuellen Underdogs am 15. Februar im Mannheimer Capitol ein buntes Gipfeltreffen der Sinnlosigkeit. Im Rausch des Abends starten sie ein Festival der Wortakrobatik. Im Nirwana zwischen Irrwitz und herrlichem Wahnsinn werden alle Geister befreit. Bestochene Zuschauer und bezahlte Verwandte bewerteten diese Show übrigens als „enorm lustig“ und geben acht von fünf Sternen.

Die Monotonie will mal wieder die Weltherrschaft? Aber nicht mit ihnen. Füenf, die tonsicherste Einheiztruppe ihrer Haihaut wagt es einmal öfter, sich dem allgemeinen Einerlei mit Sing und Unsing wacker in den Weg zu stellen. Füenf machten gesungene Musicomedy deutschlandweit populär und werden nicht müde. Sie haben die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission, juxgefährlich, uninstrumental, scherzgewaltig. Auch ihre zehnte Show – mit der sie am 16. Februar im Capitol zu Gast sind – feiert wieder den tagtäglichen Irrsinn zwischen den Zeilen der Vernunft, scharfzüngig und lachkrampferprobt, natürlich mit einem neuen Liebeshorst, Raritäten aus der Recyclingtonne, Liedern fürs Auge, Gags und Sex fürs Ohr im wie gewohnt unnachahmlichen Freestyle Deutschlands lustigster A-cappella-Band.

Masud Akbarzadeh, der berühmte, ewige Newcomer, feiert mit seinem Spezial Programm „Fame“ sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. In dieser originalen Stand-Up-Comedy-Show, die ihresgleichen im deutschsprachigen Raum sucht, erwarten den Zuschauer am 7. März im Capitol viele neue Geschichten und phantasievolle, einzigartige Alltagsbeobachtungen. Masud zeigt außerdem Auszüge aus seinem ersten Live-Programm „Who the fuck is Masud Akbarzadeh“ sowie dem aktuellen Programm „Fucking Famous“, mit dem er parallel aktuell ebenfalls auf Tour ist. Eine Show ohne Pause, ohne Klavier, ohne Zeitverschwendung: Masud „live und uncut“. red

10 % Rabatt Oropax 15. Februar, 20 Uhr Füenf 16. Februar, 19 Uhr Masud 7. März, 20 Uhr Capitol, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020