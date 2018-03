„Das Glück der Erde“ auf der Ponyfarm

Anzeige

Haßloch.Inmitten des Naturschutzgebietes „vorderer Pfälzerwald“ liegt die älteste Ponyfarm in Südwest-Deutschland. Hervorgegangen aus dem Mannheimer Kinderzirkus „Bärano“, einer Jugendgruppe des Stadtjugendringes, ist sie heute ein fester Bestandteil der Rhein-Neckar-Region, mit 70 Pferden und Ponys, Eseln, Lamas und vielen anderen Tieren. Die vom Landesjugendamt abgenommene Ferien-Kinderpension kann auf 1000 Quadratmeter Grundfläche Kinder ab sieben Jahren aufnehmen und ihnen erlebnisreiche Reiterferien bieten. Kindergeburtstage, Betriebsfeste, Schau-Vorführungen, ein Sommergarten mit Kiosk-Betrieb runden das Angebot ab. Besonders stolz sind sie auf der Ponyfarm auf die schon mehr als 40-jährige Unfallfreiheit. So kann jeder sich an und mit den Tieren erfreuen, die Seele baumeln lassen und Kraft für den Alltag tanken. red

Eine Woche Reiterferien für Kinder von 7 bis 16 Jahren Sonntag, 25. März 2018, bis Samstag, 31. März 2018; elf Reitstunden, Theorie, Vollverpflegung, Übernachtung, Ganztagsbetreuung; Preis mit MORGENCARD PREMIUM 295 Euro, ohne 355 Euro

Ein „Schnupper-Tag“ für Kinder von 7 bis 16 Jahren Mittwoch, 4. April 2018, von 9 bis 17 Uhr; zwei Reitstunden, Theorie, Pferdepflege, Ganztagsbetreuung mit Mittagessen; Preis mit MORGENCARD PREMIUM 50 Euro, ohne 69 Euro