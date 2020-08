Heidelberg.Das Körperwelten Museum im Alten Hallenbad inmitten von Heidelberg widmet sich nicht nur dem faszinierenden Inneren des menschlichen Körpers, sondern beschäftigt sich auch eingehend mit der Anatomie des Glücks. In Zusammenarbeit mit führenden Glücksexperten wird die Verbindung zwischen körperlicher Gesundheit und einer positiven Lebenseinstellung beleuchtet. „Das Glück wohnt in uns“, so die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Angelina Whalley. „Der Körper ist gewissermaßen das Schaltzentrum unseres Glücks: Glücksgefühle entstehen in unserem Körper durch Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter und Hormone. Gleichzeitig nehmen wir die Glücksgefühle mit unserem Körper wahr. Zudem wirken Glück und Unglück unmittelbar auf unseren Körper zurück. Wer mit sich und seinem Leben zufrieden ist, wird seltener krank und lebt länger“, so die Ärztin weiter.

Im Körperwelten Museum sensibilisieren 200 einzigartige anatomische Plastinate sowie begleitende interaktive Stationen die Besucher für die Komplexität, aber auch Zerbrechlichkeit des Körpers.

Körperwelten Museum 26. August bis 15. September

Altes Hallenbad

