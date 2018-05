Das Kultmusical „Im weißen Rössl“

Anzeige

Mannheim.Die besonders schwungvolle Musical-Komödie wird in einer einmaligen Inszenierung von Joerg Steve Mohr in Mannheim zu sehen sein. Eine abwechslungsreiche Dramaturgie, wunderbare Musik, eine schräge und einfallsreiche Inszenierung und abrupte Stilwechsel – so hat Mohr das Mannheimer Rössl gestaltet.

Stilistisch reicht das Stück von der Wiener Klassik über Volksmusik-Anklänge bis hin zur Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre. Die Inszenierung des Capitol bringt die wunderbaren Melodien, die jeder kennt, in einem modernen Gewand auf die Bühne. Am Samstag, 9. Juni, beginnt das Musical „Im weißen Rössl“ im Capitol um 20 Uhr.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können dieses Spektakel mit zehn Prozent Rabatt genießen.