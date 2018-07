Das Publikum bestimmt die Setlist

Anzeige

Schwetzingen.Nach einer sehr kurzen Sommerpause melden sich The News mit „The Night of the Audience” am Dienstag, 11. September, um 20.30 Uhr in die Alte Wollfabrik zurück.

Schon bei der letzten Tuesday Night Live, die im Juni stattfand, wurden eifrig die Wunschtitel abgegeben. Bis zu drei Titel dürfen sich die Gäste wünschen und wer nicht da war, schickt seine Lieblingssongs einfach bis Ende Juli per Email an marcel.millot@thenews-band.com.

Getreu dem Motto „Sie wünschen – wir spielen“ können sich die Fans der Tuesday Night Live ihre Lieblingstitel wünschen und damit die Profimusiker von The News vor ganz neue Herausforderungen stellen – ein echtes musikalisches Erlebnis.