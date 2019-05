Das „Tor zur Eifel“ stellt sich vor

Mayen.Die MORGENTOUR führt am 19. Juli zum Schloss Bürresheim und nach Mayen. Das Schloss Bürresheim besteht aus der Ruine der Kölner Burg, welche den ältesten Teil der Anlage darstellt, und der Trierer Burg. Da Bürresheim über eine lange Zeit in der Hand einer einzigen Adelsfamilie war, verdankt das Schloss ihr seine sehenswerte, einzigartige Innenausstattung, die Stücke aus der Spätgotik bis hin zum Historismus umfasst. Zahlreiche Porträts zeigen Mitglieder und Verwandte der Besitzerfamilie und Fürsten vergangener Zeiten. So blieb bis heute ein einmaliges Zeugnis rheinischer Adels- und Wohnkultur erhalten.

Stand der Vormittag ganz im Zeichen von Schloss Bürresheim, dreht sich am Nachmittag alles um Mayen. Mayen liegt in der Vulkanischen Ost-eifel. Umgeben ist sie von reizvoller Waldlandschaft und wird aufgrund ihrer geografischen Lage auch gerne das „Tor zur Eifel“ genannt. Das Innenstadtbild der schmucken Eifelstadt wird durch die Genovevaburg oberhalb des Marktplatzes und durch die Fußgängerzone mit ihren zahlreichen Geschäften geprägt. red

Ablauf:

7.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung Schloss Bürresheim

12.30 Uhr: Weiterfahrt nach Mayen, anschließend Zeit zur freien Verfügung

14.30 Uhr: Historische Stadtführung in Mayen

16.15 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19 Uhr: Ankunft in Mannheim

Freitag, 19. Juli 50 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

40 Euro

