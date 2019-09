Das weltgrößte Adventskalenderhaus

Gengenbach.„Perle unter den romantischen Fachwerkstädten“ urteilte einst das Fernsehen vom „romantischen Kleinod“ oder „Badisch Nizza“ schwärmen die Besucher. Schon von weitem laden die Tore und Türme von Gengenbach zum Besuch der historischen Altstadt ein. Die zahlreichen Gässchen entführen am 19. Dezember die Teilnehmer der MORGENTOUR in malerische Ecken und Winkel.

Seit über 20 Jahren verwandelt sich das prachtvolle klassizistische Rathaus in den größten Adventskalender der Welt. Jeden Abend während der Vorweihnachtszeit wird feierlich eines der 24 Fenster der Vorderfront des Rathauses erleuchtet und fügt sich so zu einem magischen Kunstwerk zusammen. Jahr für Jahr steht der romantische Adventsmarkt mit seinem einzigartigen Adventskalender ganz im Zeichen der Kunst. In diesem Jahr lautet das Motto „Der kleine Prinz“.

Vom 30. November bis zum 23. Dezember werden 24 fantastische Motive die klassizistische Fassade des Rathauses verzaubern. Bilder weltbekannter Künstler oder Motive der Kinderbuchhelden waren hier schon zu bewundern. Um 18 Uhr beginnt jeden Abend das Fensteröffnungs-Ritual. Das Rathaus liegt im Dunkeln und dann: ein Fenster des Adventskalender-Rathauses öffnet sich. red

Ablauf:

11 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

14 Uhr: Führung „Adventskalender“ Gruppe 1, Zeit zur freien Verfügung

15 Uhr: Führung „Adventskalender“ Gruppe 2, danach Zeit zur freien Verfügung

17.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

20.30 Uhr: Ankunft in Mannheim

Donnerstag, 19. Dezember 46 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36,80 Euro

