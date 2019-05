David Garrett „Unlimited“

MAnnheim.Für David Garrett gab es seit Beginn seiner Karriere keine musikalischen Grenzen. „Unlimited“ ist deshalb mehr als ein Tour-Titel: Es ist seine persönliche Lebensphilosophie. Wer David Garrett kennt, weiß, dass seine musikalische Kreativität grenzenlos ist. Durch diese Leidenschaft zur Musik hat er es geschafft, ein ganz neues Publikum nicht nur für Crossover, sondern auch für Klassik zu begeistern.

Es gibt kaum einen Künstler, der sich mit einer so radikalen und kompromisslosen Perfektion der guten Musik jenseits vermeintlicher Genregrenzen verpflichtet hat, wie David Garrett und sein weltweiter Erfolg gibt ihm Recht. Für ihn gibt es keine Limits. Mit seinem Anspruch, immer wieder neue musikalische Wege zu gehen, hat er es geschafft, ein generationsübergreifendes Publikum für sich zu gewinnen. „Ich freue mich unglaublich auf die ‚Unlimited – Greatest Hits Tour 2019’ und möchte, zusammen mit meiner Band, meine Fans mehr denn je mitnehmen und begeistern. Gemeinsam mit meinem Publikum möchte ich die Musik und die letzten zehn Jahre feiern.“ Hierauf darf sich das Publikum am 27. Mai in der Mannheimer SAP Arena bereits freuen. red

