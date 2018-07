Den Charme Baden-Badens erleben

Anzeige

Baden-baden.„Die Lage der Stadt ist herrlich. Alles liegt in einem Garten“, so schrieb einer der zahlreichen russischen Berühmtheiten, denen Baden-Baden zur zweiten Heimat geworden war, Nikolai Gogol, über Baden-Baden.

Es waren die Römer, die die heißen Quellen als Wohltat für Krieger und Ross entdeckten; sie bauten die ersten Bäder. Baden-Badens Tradition als Bäderstadt ist also schon zwei Jahrtausende alt. Die Wohltat der Thermen beruht auf der heilenden Kraft des Baden-Badener Thermalwassers. Im historischen Friedrichsbad mit seinen Kuppelsälen und Mosaiken und in der modernen, hellen Caracalla-Therme sprudelt das Thermalwasser in mancherlei Becken und verschiedenen Temperaturen. Zudem zeichnet sich die Kur- und Kulturstadt durch ihre ruhige Lage und ihr mildes Klima aus, die zum Abschalten und zur Erholung die besten Voraussetzungen schaffen.

Doch wer denkt bei Baden-Baden nicht auch an das berühmte Casino, an glanzvolle Bälle und Konzerte? Nicht zu vergessen das Festspielhaus, das einzigartige Museum Frieder Burda mit angrenzender Kunsthalle, die Sportmöglichkeiten vom Wandern und Golfen bis zum Ballonfahren, die zum Schaufensterbummel einladenden Innenstadt-Gässchen – Baden- Baden hat so viele Facetten, dass es genug Gründe gibt, immer wieder zu kommen.