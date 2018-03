Den Sonntag kulinarisch genießen

Anzeige

Mannheim.Schon heute an das Frühjahr und den Sommer denken: Im Mai und Juni genießen Inhaber der MORGENCARD PREMIUM zu besonders attraktiven Konditionen die Köstlichkeiten im Restaurant „Europa Garten“ des Best Western Plus Delta Park Hotels.

Am Sonntag, 6. Mai, und am Sonntag, 3. Juni, bietet der Sunday Brunch im Best Western Plus Delta Park Hotel, jeweils ab 11.30 Uhr, eine vielfältige Auswahl für alle Langschläfer und Sonntags-Genießer.

Vielfältiges Buffet

Es erwartet die Gäste ein Brunchbuffet mit einer lockeren Frühstücksauswahl, einer großen Salatbar mit Blatt- und Rohkostsalaten, Suppenbuffet, feine Vorspeisenselektion, mindestens drei verschiedene Hauptgänge und abgerundet wird das Buffet von einer verführerischen Dessertvielfalt. Zusätzlich ist im Angebot ein Glas Sekt zur Begrüßung und eine Getränkepauschale, mit Heißgetränken, Softgetränken, Bier und Wein, enthalten. Die Gäste surfen ebenso kostenfrei via WLAN und können die hoteleigene Tiefgarage zum Nulltarif nutzen.