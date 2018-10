Der Alltagswahnsinn mit Thomas Freitag

Limburgerhof.Der Grandseigneur des deutschen Kabaretts kommt nach langer Abstinenzphase endlich wieder einmal in die Region. Am 9. November tritt Thomas Freitag in der Kleinen Komödie in Limburgerhof auf.

Unvergessen sind seine Parodien von Politikern wie Helmut Kohl, Franz-Josef Strauß und Angela Merkel. Ein politischer Kabarettist aus echtem Schrot und Korn, ein Mann mit Haltung und Rückgrat. Thomas Freitags aktuelles Programm trägt den Titel „Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall“ und ist, wie man von ihm gewohnt ist, von herausragender Qualität.

Thomas Freitag steht für bitterböse Auseinandersetzungen mit dem politischen Alltagswahnsinn, großes schauspielerisches Können und eine unbestechliche Haltung. Dies wird er auch seinem Publikum am 9. November präsentieren. red

Thomas Freitag 9. November, 20 Uhr Kleine Komödie, Limburgerhof

