Der Europa-Park feiert 45. Geburtstag

Rust.In der Saison 2020 können sich die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark auf spannende Expeditionen begeben: Nach sehnsüchtiger Zeit des Wartens kehren in diesem Jahr die beliebten „Piraten in Batavia“ in den Holländischen Themenbereich zurück. Gemeinsam mit den berüchtigten Seemännern geht es auf eine faszinierende Bootsfahrt durch die exotische Hafenstadt von Batavia! Zum 45. Geburtstag laden außerdem über 100 Attraktionen zu weiteren Entdeckungen in den 15 europäischen Themenbereichen ein. Abenteurer können außerdem „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ mit 25 spritzigen Attraktionen ansteuern.

Die 15 europäischen Themenbereiche warten nur darauf, erkundet zu werden, genauso wie die 13 spektakulären Achterbahnen. In Portugal wartet mit „Atlantica SuperSplash“ die perfekte Abkühlung an warmen Sommertagen. Im Französischen Themenbereich verspricht der „Silver Star“ mit bis zu 130 km/h eine Kombination aus Geschwindigkeit und dem Gefühl der Schwerelosigkeit.

Auch die über 100 internationalen Künstler überzeugen Groß und Klein in zahlreichen Shows im Europa-Park in Rust. Die Piraten halten Einzug in das Eisstadion im Griechischen Themenbereich und machen mit „Surpr’Ice with the Fire Tiger“ die Geschichte rund um die neue Attraktion erlebbar. Zudem verzaubert eine neue Magic-Show mit Deutschlands bestem Illusionisten Peter Valance und Highspeed Jongleur Thomas Janke im glanzvollen „Europa-Park Teatro“ mit tollkühnen Stunts und spektakulären Illusionen. red Verlosung 3x2 Tagestickets Europa-Park in Rust Einsendeschluss: 8. August Stichwort: Europa-Park

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.08.2020