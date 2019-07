Der Holiday Park - das ideale Ziel für einen perfekten Ausflug!

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten den Tageseintritt im Holiday Park für 23,10€ anstatt 35,50€ und sparen bis zu 35% (ab einer Körpergröße von 1,40 m). Das Angebot gilt für maximal 5 Personen und ist nur gegen Vorlage der MORGENCARD PREMIUM an den Tageskassen des Holiday Parks erhältlich.

Holiday Park, der deutsche Plopsa Park in der Pfalz, ist das ideale Ziel für einen perfekten Ausflug!

45 sensationelle Attraktionen und Shows bieten Action, Faszination und Spaß für Jeden. Brandneu ist die wetterunabhängige Indoor-Erlebniswelt „Holiday Indoor“, die voller Fantasie und Abenteuer steckt. 7 Familienattraktionen und ein Theater sind liebevoll rund um die beliebten TV-Figuren „Heidi“, „Mia & Me“ und den kleinen Drachen „Tabaluga“ thematisiert. Herrlichen Freizeitspaß für die ganze Familie ist garantiert – und das bei jedem Wetter! Kleinere Gäste sind herzlich willkommen im liebevoll thematisierten Majaland oder können im The Beach zum Kapitän der Fischerboote werden. Für alle, die den extra Kick aus Action und Geschwindigkeit suchen, ist eine Fahrt im preisgekrönten bigFM-Expedition GeForce mit 7 Airtimes und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h ein Muss! Ein echtes Gänsehaut-Feeling erlebt man im 55 m hohen Sky Scream. Das Gefühl der vollständigen Schwerelosigkeit gibt es im 70 m hohen Anubis Free Fall Tower. Erfrischenden Familienspaß gibt es auch in den Wasserattraktionen Donnerfluss und dem spritzigen Wickie Splash. Spannende, interaktive Flüge genießt man auf Sky Fly. Auch in diesem Jahr ist das Programm voller attraktiver Events und spannender Shows - wie zum Beispiel Europas einmaliger Wasserski-Stuntshow. Eine Übersicht aller Shows & Events sowie die tagesaktuellen Öffnungszeiten findet man unter www.holidaypark.de.

Kontakt:

Holiday-Park-Straße 1-5

67454 Haßloch

Telefon: 06324 59930