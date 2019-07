Der Mythos Titanic lebt als Musical weiter

Mannheim.Die RMS Titanic ist ein Mythos. Noch auf seiner Jungfernfahrt im Jahre 1912 kollidierte das gigantische Schiff mit einem Eisberg und versank. Bis heute gilt sein Untergang als eines der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts. Titanic – The Musical basiert auf den bewegenden Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten ebenso behutsam wie detailgetreu nach. Vom 30. Juli bis 4. August kommt die Londoner Neuinszenierung mit deutschen Übertiteln für ein exklusives Gastspiel an das Nationaltheater Mannheim.

Die Erzählung erzeugt Nähe, indem sie die Zuschauer sensibel an die Einzelschicksale der Passagiere heranführt und einen emotionalen Zugang zu Ereignissen schafft, die man nur aus Geschichtsbüchern kennt. Die melodienreiche Komposition überzeugt durch Referenzen an englische Chortraditionen mit majestätischem Klang. red

10 % Rabatt Titanic – The Musical 30. Juli bis 4. August Opernhaus des Nationaltheaters, Mannheim Verlosung 6x2 Karten Einsendeschluss: 16. Juli Stichwort: Titanic

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019