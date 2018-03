Der Sound der 60er mit The Quarrymen Beatles

Anzeige

Schwetzingen.Wenn sie zu ihren Instrumenten greifen, werden aus Johannes Kuhn, Florian Giese, David Jung und Christian Josef die legendären Fab Four – John, Paul, George und Ringo. Die vier Pilzköpfe aus dem Norden covern die ganz großen Hits der Beatles und klingen dabei so authentisch wie die weltberühmten Vorbilder.

The Quarrymen Beatles nehmen ihr Publikum am 21. April in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen mit in die Zeit der Beatlemania und präsentieren die Lieder der Frühzeit mit Handwerk, Spielfreude und Raffinesse. Mit der Rickenbacker-Gitarre dem Ludwig Fab Four Classic Maple und dem Höfner Violin-Bass sind sie nicht nur original ausgerüstet, sondern versetzen mit ihrer Spielart jedes Publikum zurück in die 60er Jahre. Mit Stolz und Respekt vor der Weltband präsentieren sich die vier und möchten jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

