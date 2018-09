Mannheim.Groß, größer – Andreas Gabalier. Der Erfolg des Mountain Mans ist ungebrochen. Dass Andreas Gabalier seit Jahren locker die größten Arenen füllt, ist bekannt. Allein die Mega-Konzerte des Sommers 2017 im Münchener Olympiastadion und am Hockenheimring lockten zusammen mehr als 160 000 Fans des Volks Rock’n’Rollers an. Dabei muss man sich beim Ticketkauf beeilen, denn die Termine sind oftmals rasend schnell ausverkauft.

Und dennoch, bei all dem Erfolg vor riesigem Publikum, zieht es Gabalier auch immer wieder in die Hallen. In kleinere Spielstätten, dort wo die Atmosphäre intimer ist als im Stadion, wo die Fans näher dran sind an ihrem Andreas – und er an ihnen. Am Samstag, 6. Oktober, steht der Volks Rock’n’Roller auf der Bühne in der Mannheimer SAP Arena. Leider sind für diesen Auftritt bereits alle Karten ausverkauft. Aber für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM bietet sich für dieses Konzert eine besondere Chance: Sie können drei mal zwei Karten für den Auftritt am Samstag, 6. Oktober, gewinnen und dann zu Hits wie „Hulapalu“, „Zuckerpupen“ und „I sing a Liad für di“ feiern. red Verlosung 3x2 Karten Andreas Gabalier 6. Oktober 2018, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim Einsendeschluss: 11. September 2018 Stichwort: Andreas Gabalier

