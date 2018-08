Désirée Nick über die Männerwelt

Anzeige

Walldorf.Désirée Nick gehört zum Feinsten und Gemeinsten, was deutsche Bühnen und Bildschirme zu bieten haben. Auch als Buchautorin ist sie sehr erfolgreich. „Gibt es ein Leben nach vierzig?“ und konsequent nachfolgend „Gibt es ein Leben nach fünfzig?“ standen viele Wochen auf der Bestsellerliste ebenso wie „Eva go home“ und „Was unsere Mütter uns verschwiegen haben“. Am 2. September liest sie im Tierpark Walldorf aus ihren Bestsellern.

Ihr jüngstes Werk ist „Säger und Rammler und andere Begegnungen mit der Männerwelt“. Désirée Nick wagt sich in die Domänen der Männer. Der wahre Dschungel des Lebens ist da, wo Männer noch Männer sein dürfen: in Baumärkten, auf der Jagd und dem Amt – lauter Orte, wo sie sich überlegen fühlen, erst recht einer Blondine gegenüber. Doch Désirée Nick macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Charmant und bissig, kess und liebevoll setzt sich die Großstadtlady in den vermeintlichen Domänen der Männer durch. Denn auf viele Mannsbilder ist die moderne Frau nicht mehr angewiesen. Aber will sie deshalb auf den wahren Kerl verzichten? Nein. Sie muss sich nur gegen ihn behaupten. Gnadenlos frech und umwerfend komisch gibt „La Nick“ Episoden aus dem Schaukasten des Lebens zum Besten.

Weitere Informationen gibt es unter www.zeltspektakel.info.