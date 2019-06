Dessau – 100 Jahre Bauhaus

Dessau.In diesem Jahr findet das 100-jährige Gründungsjubiläum des Bauhauses statt. 1919 in Weimar gegründet, 1925 nach Dessau umgezogen und 1933 in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen, bestand das Bauhaus nur 14 Jahre. Dennoch wirkt die legendäre Hochschule für Gestaltung bis in die Gegenwart fort. Sie gilt als wirkungsvollster Exportartikel von Kultur aus Deutschland im 20. Jahrhun-dert. Die Teilnehmer begeben sich auf eine Reise von den Anfängen bis zur Gegenwart, denn im September findet das Jubiläum mit der Eröffnung des Bauhaus Museums seinen Höhepunkt.

Die Tour startet mit einem Besuch in Weimar mit einer Führung auf den Spuren der frühen Bauhaus-Meister. Am Nachmittag geht es weiter nach Dessau. Dessau ist die Stadt, mit der das Bauhaus am stärksten verbunden wird. Dort besichtigen die Reisenden das Bauhausgebäude und die historischen Räume, die normalerweise nicht zugänglich sind. Dazu gehören die Aula, das ehemalige Direktorenzimmer und ein historisches Studentenzimmer. Zum Abschluss der Reise auf den Spuren der Bauhausgründer unternehmen die Teilnehmer eine gemütlichen Gondelfahrt auf dem Wörlitzer See. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim/Verlagsgebäude Dudenstraße

Zwei Übernachtungen im Vier-Sterne Radisson Blu Hotel Fürst Leopold in Dessau mit Frühstücksbuffet

Mittagessen im ältesten Gasthaus Weimars (Tellergericht)

Zweistündiger Rundgang „Das frühe Bauhaus“ in Weimar

Eintritte und Führungen im Bauhausgebäude, die Meisterhäuser und die Siedlung Törten in Dessau

Mittagessen in der Bauhaus-Mensa (Tellergericht)

Drei-Gang-Abendessen im Bauhaus-Denkmal „Kornhaus“

Eintritt und Führung im neueröffneten Bauhaus-Museum

Besuch des Wörlitzer Parks mit Gondelfahrt

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH

; Sonntag, 20. Oktober, bis; Dienstag, 22. Oktober; 478 Euro pro Person im DZ, 48 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

378 Euro pro Person im DZ, 48 Euro EZ-Zuschlag

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019