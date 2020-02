Die 20er Jahre sind wieder da

Hockenheim.„Glanz auf dem Vulkan“ nimmt das Publikum am 13. März in der Stadthalle Hockenheim mit in das Berlin der wilden 20er Jahre, die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt. Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Bohème der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan als gäbe es kein Morgen.

„Glanz auf dem Vulkan“ ist eine eklektische und exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Die Macher dieser Show Miss Evi und Mr. Leu nehmen mit ihrer Band The Glanz und ihrem schillernden, internationalen Künstlerensemble das Publikum mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Reise in die faszinierende „world of Weimar“. Die Show verkörpert den Freigeist und die ungezügelte Leidenschaft des Berlins der 20er Jahre und lässt dabei tief blicken in den Vexierspiegel einer glanzvoll-magischen Welt. red

10 % Rabatt Glanz auf dem Vulkan 13. März, 20 Uhr Stadthalle, Hockenheim Verlosung 3x2 Karten Einsendeschluss: 25. Februar Stichwort: Glanz auf dem Vulkan

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020