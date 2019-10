Die Apokalypse wirft ihren Schatten voraus

Vom 25. September bis 2. November kommen Gruselfans voll auf ihre Kosten, denn die Horror Nights – Traumatica sorgen im Europa-Park wieder für Angst und Schrecken: In einer Welt nach der Apokalypse herrschen grauenhafte Kreaturen. Die Horror Nights - Traumatica sind ein mehrfach ausgezeichneter Horror-Event. Fünf rivalisierende Gruppen kämpfen um die Macht – und der Besucher ist mittendrin. Für welche Gruppe wird man sich entscheiden? Wer hilft, unbeschadet aus der Gefahrenzone zu kommen? Jeder muss seine Wahl treffen und mit der Entscheidung leben oder sterben. The Fallen, The Pack, Ghouls, Resistance und Shadows sind bereit für den Showdown.

Zusätzlich zu den fünf Gruselhäusern ist die „The Traumatica Show“ im Eisstadion zu erleben. „Pegasus - The Night Coaster“, der „Matterhornblitz“, „Abenteuer Atlantis“ sowie die Illusionsfahrt „Fluch der Kassandra“ sind ebenfalls für die Event-Gäste geöffnet. Wer nach der gruseligen Action noch Lust auf fetzige Beats und leckere Drinks hat, für den ist der „Vampire’s Club“ die passende Location. Er öffnet an ausgewählten Tagen um 23 Uhr n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben die Chance 3x2 Karten für die Horror Nights – Traumatica, inklusive Eintrittskarten für den Europa-Park, am 4. Oktober zu gewinnen.

