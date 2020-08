„Die Bilder der Brüder“ – Burda Museum

Baden-Baden.Was die Eltern Aenne und Franz Burda sammelten, förderte die Begeisterung der drei Brüder Franz, Frieder und Hubert für die Kunst. Eine Leidenschaft fürs Leben entstand. Gesichter leuchten in starkem Pink, Körper räkeln sich in grellem Gelb, bunte Landschaften breiten sich vor dem Betrachter aus, schwarze Ränder fassen die Flächen holzschnittartig ein: Es ist der deutsche Expressionismus, dem die Farben ihre Emanzipation von den Dingen und der Wirklichkeit verdanken, der sie in den Dienst des unmittelbaren subjektiven Ausdrucks von Emotionen, von Seelenwelten und Welterfahrung stellt. Von Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Gabriele Münter bis hin zu Max Beckmann: Es ist genau auch der deutsche Expressionismus, dem Franz, Frieder und Hubert ihre erste Begegnung mit Kunst verdanken. Die Sammlung der Eltern, beide erfolgreiche Verleger und Medienunternehmer in Offenburg, lässt sie die unmittelbare Macht der Farben erleben. Und gleichzeitig bestärkt und befeuert die Sammlung Franz, Frieder und Hubert auch, sich vom elterlichen Erbe zu emanzipieren und ihren eigenen Weg in die Kunst ihrer Zeit zu finden.

Die Ausstellung im Museum Frieder Burda spürt den Wurzeln deren Sammlungstätigkeit nach. Damit schlüsselt sie auch auf, was ein Leben mit und für die Kunst bedeuten kann. Sie wurde noch zu Lebzeiten von Frieder Burda geplant und spiegelt seinen großen persönlichen Wunsch wider, die Kunst der Geschwister einmal in seinem Museum in einer gemeinsamen Ausstellung zu vereinen.

Den Auftakt der Ausstellung bildet das bekannte Gruppenporträt „The Three Gentlemen“ der drei Brüder Burda von Andy Warhol in seinen drei farblich unterschiedlichen Varianten. Inszeniert wurde die Ausstellung vom amerikanischen Maler Carl Ostendarp. red

Ablauf:

9 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Führung in vier Gruppen zeitversetzt durch die Ausstellung „Die Bilder der Brüder“ danach Zeit zur freien Verfügung

15.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

17.30 Uhr: Ankunft in Mannheim

Dienstag, 15. September

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

47 Euro Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2500 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

