„Die Brücke“ als Aufbruch zur Moderne

baden-baden.Die farbenfrohen Werke des Deutschen Expressionismus sind ein wichtiger Schwerpunkt der Sammlung Frieder Burda. Daher wird nun auch der zweiten einflussreichen Künstlervereinigung des Expressionismus in Baden-Baden eine Schau gewidmet. Mit rund 120 Werken, darunter 50 hochkarätige Gemälde, vermittelt die Ausstellung einen Einblick in das Werk von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Emil Nolde. Die Teilnehmer der MORGENTOUR werden diese am 23. Januar 2019 im Museum Frieder Burda in Baden-Baden bestaunen können.

Mit der 1905 in Dresden gegründeten „Brücke“ begann in Deutschland der Aufbruch zur Moderne. Die Stilrichtung, die sich gegen die traditionelle Malerei und alles Akademische auflehnte, wurde schon bald Expressionismus genannt. Neben neuartigen künstlerischen Lösungen verkörperte der Expressionismus auch ein neues Lebensgefühl.

Innere Vorstellung abbilden

In Form und Farbe dominierte der reine Ausdruck, Kräfte der Seele und des Geistes kommen zum Vorschein. Was entsteht ist nicht ein Abbild der Dinge, sondern Zeichen einer inneren Vorstellung. Die sichtbare Wirklichkeit wird umgeformt und auf das Wesentliche reduziert. Auch die Farbe durchläuft einen Abstrahierungsprozess. Sie wird wild und großflächig eingesetzt, löst sich von der naturgegebenen Färbung des Gegenstands und wird selbständig. Zeichnung, Aquarell und Druckgraphik wurden ebenso entscheidend bei der Entwicklung des Stils.

Die Ausstellung ist konzentriert auf die Jahre von der Gründung 1905 bis 1914, dem Jahr nach der Auflösung der Gruppe und der Beendigung der Phase des Klassischen Expressionismus durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nach über zehn Jahren ist sie die erste umfassende Schau zur Brücke. Das Museum Frieder Burda zeigt neben vielen Leihgaben aus dem Brücke-Museum Berlin auch Werke der eigenen Sammlung sowie weiterer deutscher und internationaler Museen. Hervorzuheben sind auch die Leihgaben aus Privatbesitz, von denen einige seit Jahren nicht mehr öffentlich zu sehen waren. red

Ablauf:

9.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Die Brücke“

12.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

15.30 Uhr: Rückfahrt

17. 30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Mittwoch, 23. Januar 2019 48 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

38,40 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018