Die Ehrlich Brothers faszinieren

MANNHEIM.„Faszination“, die aktuelle Show der Ehrlich Brothers, bietet spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisende Magie, präsentiert mit dem unvergleichlichen Charme der beiden Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich: Einer der beiden Brüder wird auf Miniaturmaße geschrumpft und in der geheimnisvollen Streckbank wieder auf Normalgröße gebracht.

Spektakuläre Show

Schaurig wird es, wenn der andere Bruder gefesselt unter der sechs Meter hohen und zehn Meter breiten Sensenmann-Säge das riesige, rotierende Sägeblatt mit einem Durchmesser von zwei Metern auf sich zukommen sieht. Das könnte am 18. Mai in der Mannheimer SAP Arena ins Auge oder besser gesagt durch die Beine gehen. Egal ob auf der Bühne oder mitten im Publikum: Ihre Lockerheit, ihr Witz und ihr Charme übertragen sich auch in den größten Arenen mühelos auf Zuschauer von jung bis alt.“ red 10 % Rabatt Ehrlich Brothers 18. Mai, 14 und 19 Uhr SAP Arena, Mannheim

Verlosung 3x2 Karten Einsendeschluss: 23. April Stichwort: Ehrlich Brothers

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019