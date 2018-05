Die Fantastischen Vier rocken die Festwiese

Anzeige

Ladenburg.Wer sich jetzt schon auf lange Sommerabende im Freien, Picknick-Feeling bei bestem Wetter und energiegeladene Live- Konzerte freuen will, sollte sich jetzt direkt die Open Air-Tickets für Die Fantastischen Vier zum Festwiesen Open Air in Ladenburg sichern. Am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr werden Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo im Rahmen ihrer Sommertour die Festwiese in Ladenburg rappen.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten hierfür zehn Prozent Rabatt auf die Tickets und können exklusiv an der Verlosung von drei mal zwei Tickets teilnehmen. red

10 % Rabatt Verlosung 3 x 2 Karten Die Fantastischen Vier 8. Juni 2018, 19.30 Uhr Festwiese, Ladenburg Einsendeschluss: 15. Mai 2018 Stichwort: Fanta 4