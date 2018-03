Die Festwiese bebt

Anzeige

Ladenburg.Wer sich jetzt schon auf lange Sommerabende im Freien, Picknicker-Feeling bei bestem Wetter und energiegeladene Live-Konzerte freuen will, sollte sich jetzt direkt die Open Air-Tickets für Die Fantastischen Vier zum Festwiesen Open Air in Ladenburg sichern. Am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr werden Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo im Rahmen ihrer Sommertour die Festwiese in Ladenburg rappen.

Jedes Dieter Thomas Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte und Menschen zusammen. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Die Konzerte sind Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschworene Gemeinschaft, die jeden gerne aufnehmen. Hier haben alle Spaß, lernen neue Freunde kennen, treffen alte Freunde wieder. Auf der Festwiese in Ladenburg feiern am Samstag, 9. Juni, alle miteinander.

Bei Dieter Thomas Kuhn geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, dort wird Schlager neu interpretiert. Nach einer fünfjährigen Pause kehrte Dieter Thomas Kuhn und Band 2005 triumphal zurück und begeistern seither jedes Jahr aufs Neue mit neuen Outfits, neuer Bühnendeko, neuen Songs – und bleiben sich dabei doch immer treu.