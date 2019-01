Mannheim.„Die größten Musical-Hits aller Zeiten“ – das ist die ganze schillernde und aufregende Welt der Musicals, dargeboten von fünf der größten Stars der Musicalbühnen im deutschsprachigen Raum: Alexander Klaws, Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta Valentini und Sabrina Weckerlin. Mit ihren unverwechselbaren und berührenden Stimmen lassen sie das Publikum am 10. März im Mannheimer Rosengarten eintauchen in die wundervollen Geschichten um Kaiserin „Elisabeth“, um die berühmt-berüchtigte, argentinische Diva Evita Perón und die sagenumwobene Aida. Sie entführen die Zuschauer in den bunten Kosmos unvergesslicher Disneyhelden sowie in die Welt rätselhafter Geschöpfe wie Geister und Vampire. Hinzukommen unsterbliche Hits aus zahlreichen Compilation-Shows wie „Hinterm Horizont“, „Ich war noch niemals in New York“, „Mamma Mia!“ und viele andere mehr.

Die Ausnahmekünstler schlüpfen in all die großen Rollen der Musicalgeschichte wie Elisabeth, Tarzan, Graf von Krolock, König Ludwig, Jesus von Nazareth und natürlich Molly und Sam in „Ghost“.

Mit unsterblichen Balladen und Hits wie „Frei und schwerelos“ aus „Wicked“, „Bring ihn heim“ aus „Les Misérables“, „Das Phantom der Oper“, die „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire“ und „Erinnerung“ aus „Cats“ lassen das Mannheimer Publikum die großen Emotionen dieses Traumuniversums erleben. Begleitet werden die fünf Starsolisten von einer Liveband mit renommierten Musikern unter der Leitung von Mario Stork. Gemeinsam zeigen sie auch eine fetzige Seite mit Songs aus „Rocky“ oder Jukebox-Musicals wie „We Will Rock You“ oder „Das ist Wahnsinn! Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry“. red

8 Euro Rabatt für PK 1 bis 3 Die größten Musical-Hits aller Zeiten 10. März, 19 Uhr Rosengarten, Mannheim

