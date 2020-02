Die große Heinz-Erhardt-Show

Die Show setzt Humorist Heinz Erhardt ein Denkmal. © ENGELSAAL, HAMBURG

Ludwigshafen/Mannheim.Er habe „den Schalk im Nacken“, sagte der Humorist, Schauspieler, Komponist, Kabarettist und Dichter Erhardt einst über sich selbst. Er war und ist es wohl immer noch, der ungekrönte König des deutschen Humors, der Großmeister der Blödeleien und vergnüglicher Wortspiele. Unvergessen und unerreicht. Darsteller Stefan Linker (Heinz Erhardt-Imitator), Ralf Steltner und Karin Westfal liefern sich einen regelrechten Schlagabtausch. Begleitet werden sie von Klavier, Saxophon und Schlagzeug. Mitreißende Melodien zu humorvollen Texten, verbunden mit der Lebensgeschichte des größten deutschen Komikers, versprechen am 7. März im Pfalzbau Ludwigshafen und am 8. März im Mannheimer Rosengarten eine gute Mischung aus gesprochenen und gesungenen Texten. Diese werden teils einzeln, teils im Duett oder zu dritt vorgetragen. Die schönsten Gedichte und Balladen des Kalauer-Genies, von denen viele zum ersten Mal vertont wurden, werden gekonnt zusammengefügt und in einem Guss in Szene gesetzt. red 10 % Rabatt Große Heinz-Erhardt-Show 7. März 2020, 20 Uhr Pfalzbau, Ludwigshafen 8. März 2020, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Verlosung 2x2 Karten für den 8. März Einsendeschluss: 18. Februar Stichwort: Heinz Erhardt

