Die klassische „Carmen“

Lindenfels.Die Oper „Carmen“ von Georges Bizet ist eine der großen Welterfolge der Operngeschichte. Sie zählt zu den berühmtesten und meistgespielten Opern überhaupt und erfreut sich nach wie vor allergrößter Beliebtheit beim Publikum. Am Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, ist die Burgruine in Lindenfels Schauplatz dieses dramatischen Stoffes. Die Neuproduktion der Oper „Carmen“ liegt wie immer in den bewährten Händen Michael Vaccaros, Inhaber und Intendant der Opera Classica Europa. Auch im Jahr 2018 dürfen sich die Besucher daher wieder auf eine große klassische Inszenierung mit prächtigen Kostümen und stimmungsvoller Beleuchtung freuen. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können den Opernklassiker zehn Prozent günstiger erleben.

Mit der Oper „Carmen“ ist Georges Bizet eine eindrucksvolle Darstellung menschlicher Gefühle und Leidenschaften im Sevilla des 19. Jahrhunderts gelungen. Die spanische Zigeunerin Carmen ist sich ihrer Wirkung auf Männer sehr bewusst. Zum einen erscheint sie sehr liebevoll, romantisch und verführerisch, zum anderen jedoch auch verlogen und berechnend. Sie ist die Protagonistin der Geschichte, und alle Männer liegen ihr zu Füßen. Don José aber möchte sie ganz für sich alleine haben. Carmen fühlt sich durch seine fordernde Liebe wie in einen Käfig gesperrt. Sie will weiter frei sein und ihr Leben selbst bestimmen. red

