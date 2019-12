Die Legende Tina Turner

Mannheim.Anna Mae Bullock, geboren am 26. November 1939 in Brownsville, Tennessee (USA), wurde als Tina Turner zum Weltstar und zur Legende. Ab 1958 sang sie an der Seite ihres späteren Ehemannes Ike Turner. 1984 startete sie ein überragendes Comeback als Solo-Künstlerin. 2009 ging die Sängerin mit dem unverwechselbaren Timbre das letzte Mal auf Welttournee. Diese Tour war der großartige Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere: Ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit Aufstieg und Fall – mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Nummer 1-Hits und Chartplatzierungen wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „We Don’t Need Another Hero“. Ihr legendäres Konzert 1988 im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro erlebten 188 000 Zuschauer live – dafür gab es sogar den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Die Show Simply The Best zeigt am 10. Januar 2020 im Mannheimer Rosengarten mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen das bewegte Leben der Rock-Ikone: Von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 90er.

Heute beteiligt sie sich an Hilfsprojekten. Zusammen mit anderen Künstlerinnen nimmt sie spirituelle Gesänge und Mantras verschiedener Religionen auf. Die Erlöse der Alben fließen in Programme, die den Frieden zwischen verschiedenen Kulturen fördert und Erziehung, Bildung und Forschung für Kinder und Jugendliche möglich macht.

8 Euro Rabatt für PK 1-3 Simply the Best 10. Januar 2020, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019