Die Musik des Teufelsgeigers

Mannheim.Er war wohl der erste Superstar der Musikgeschichte: Der Geiger und Komponist Niccolò Paganini, 1782 in Genua geboren, wird bis heute als einer der größten Virtuosen aller Zeiten bewundert. Vom Vater zum Wunderkind gedrillt, entwickelte er überwiegend autodidaktisch seine einzigartige Technik und revolutionierte das Geigenspiel. Sein unerklärliches Genie wollte man nur durch noch unerklärlichere Tatsachen begreifen und bis heute wird Paganini Dämonisches und Hexerei angedichtet. Er war der Teufelsgeiger, der seine Seele dem Bösen verschrieben hätte.

Am 16. Januar 2019 widmet sich die Paganini Nacht in der Mannheimer SAP Arena dem Ausnahmekünstler. Dmitri Berlinsky, der von der Presse als „Teufelsgeiger mit der Engelsseele“ gefeierte Musiker, wird an diesem Abend die Stücke des 1840 verstorbenen Paganini auf die Bühne bringen. Zu weltweiten Ruhm kam er, als er beim Internationalen Paganini Wettbewerb in Genua als jüngster Gewinner siegte.

Berlinsky wird an diesen Abend von der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter Leitung des renommierten Dirigenten Juri Gilbo unterstützt. Das Orchester gehört zu den internationalen Spitzenorchestern. Aus der Verbindung der legendären russischen Streicherschule mit den westeuropäischen Bläsertraditionen formte Juri Gilbo den bekannten, unverwechselbaren Orchester-Klang. Alljährliche Tourneen führen das Orchester in alle europäischen Metropolen. red

15 % Rabatt Paganini Nacht 16. Januar 2019, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

