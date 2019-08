Die Queen of Metal gibt sich die Ehre

Mannheim.Doro versprüht auf ihrem aktuellen Album „Forever Warriors, Forever United“ ein musikalisches Feuerwerk mit einer unfassbaren Hitdichte. Von Stadionhymnen bis zu Balladen, vom krachenden, super harten Power Metal bis hin zur Klassik – die Queen of Rock und Metal beweist auf diesem Doppelalbum eindrucksvoll, dass sie innerhalb des Rock-Genres (und darüber hinaus) alle Spielarten beherrscht. Am 17. November kann sich das Publikum im Mannheimer Maimarktclub selbst davon überzeugen.

Dieses Können zeigte Doro einmal mehr bei ihrem 35. Bühnenjubiläum, das sie am 3. August vergangenen Jahres mit einem fantastischen Headliner-Auftritt vor 80 000 Fans beim legendären Wacken Open Air zelebrierte. Im direkten Anschluss wurde Doro noch auf der Bühne unter dem Jubel der Fans offiziell in die US Hall of Heavy Metal History aufgenommen. Dort ist sie in bester Gesellschaft zusammen mit Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio und Judas Priest.

