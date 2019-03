Die starken Seiten der Region

Region.Starke Themen, ausgezeichnet recherchiert und präsentiert – dafür stehen „Econo“ und „UBI BENE“. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM können die beiden Hochglanz-Magazine kostenlos dazu abonnieren.

UBI BENE ist das Lifestyle-Magazin für Qualitätsliebhaber in der Metropolregion Rhein-Neckar und bietet in einer Auflage von 20 000 Hochglanzexemplaren sorgfältig recherchierte, brillant fotografierte und hochwertig in Szene gesetzte Inhalte.

UBI BENE berichtet vier Mal im Jahr über Themen aus Kunst und Kultur, Mode und Stil, Gastronomie und Reise, Wellness und Gesundheit in hoher journalistischer und ästhetischer Qualität. Einen Blick hinter die Kulissen eröffnen Reportagen, Portraits und Interviews mit Machern und Meinungsbildnern. Der Eventkalender informiert zuverlässig über ausgewählte kulturelle Höhepunkte. In der aktuellen Frühjahrs-Ausgabe erwarten die Leser Perlen der Region wie die Künstlerin Kim-Britt Eigenberger, die Winzerin Simona Maier oder der Messerschmied Stefan Santangelo.

Econo ist das unabhängige Wirtschaftsmagazin für die Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf Mal im Jahr wird für Unternehmer, Selbstständige, Entscheider und Interessierte über das regionale Wirtschaftsgeschehen berichtet. So fördert Econo Rhein-Neckar durch eine unabhängige Berichterstattung gezielt die Wirtschaft der Region. Mit einem attraktiven Angebot aus regelmäßig wechselnden Sonderthemenspecials und Standortportraits bietet das Magazin thematisch prägnante, regionale Wirtschaftsthemen und fundierte Hintergrundinformationen.

Econo Rhein-Neckar ist der Wirtschaftsratgeber mit aktuellen Studien, Berichten sowie Interviews und Reportagen. Die Berichterstattung über regionale, mittelständische Unternehmen sowie „Global Player“ bietet einen 360-Grad-Blick auf das Wirtschaftsgeschehen in der Metropolregion.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können Econo Rhein-Neckar kostenfrei abonnieren und sich in der Ausgabe am 15. März auf Themen wie Unternehmenssicherheit, Fit in der Firma sowie die Standortportraits Speyer und der Kern der Badischen Weinstraße (Schriesheim, Hirschberg, Dossenheim) freuen. red

Exklusives Aboangebot MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können UBI BENE (4 Ausgaben im Jahr) und Econo Rhein-Neckar (5 Ausgaben im Jahr) kostenlos abonnieren. Bestellung unter der kostenlosen Hotline 0800/589 31 80.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019