Die starken Seiten der Region

Region.Nach 14 Jahren am Markt ist UBI BENE nicht nur ein fester Bestandteil der Lifestyle-Community in der Metropolregion Rhein-Neckar, sondern auch eine verlässliche Quelle in den Themen Kunst und Kultur, Mode und Stil, Food, Wellness und Reise. Die aktuelle Ausgabe steht unter dem Motto „wild & edel“: Einblicke in den Chako Habekost-Kosmos, die Inbetriebnahme von Tommy Möbius’ Kochschule oder die feinen Tees aus Ruppertsberg.

Econo ist das unabhängige Wirtschaftsmagazin der Metropolregion. Die Dezemberausgabe behandelt den Wirtschaftsstandort Heidelberg samt Herausforderungen und Chancen und betrachtet den Themenschwerpunkt „Logistik und Transport“ sowie die Schwierigkeiten der Branche. Zusätzlich bekommen die Leser einen Überblick über die wichtigsten Messen, Kongresse und Events 2020 und die Potenziale dieses Geschäftszweigs. red

Exklusives Angebot MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können UBI BENE (vier Ausgaben im Jahr) und econo Rhein-Neckar (fünf Ausgaben im Jahr) gratis abonnieren. Bestellung unter der kostenlosen Hotline 0800/5 89 31 80.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.11.2019