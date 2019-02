Die Titanic auf der großen Bühne

Mannheim.Die RMS Titanic ist ein Mythos. Noch auf seiner Jungfernfahrt im Jahre 1912 kollidierte das gigantische Schiff mit einem Eisberg und versank. Bis heute gilt sein Untergang als eines der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts. Titanic – The Musical basiert auf den bewegenden Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten ebenso behutsam wie detailgetreu nach. Vom 30. Juli bis 4. August kommt die Londoner Neuinszenierung mit deutschen Übertiteln für ein Gastspiel an das Nationaltheater Mannheim.

Das Phänomen Titanic bewegt die Menschen bis heute. Die Hoffnungen und Träume der Passagiere, die mit ihren eigenen Geschichten und Erwartungen das „unsinkbare Schiff“ betraten, faszinieren Historiker wie Kunstschaffende.

Die Erzählung von Autor Peter Stone erzeugt Nähe, in dem sie die Zuschauer sensibel an die Einzelschicksale der Passagiere der Titanic heranführt und einen emotionalen Zugang zu Ereignissen schafft, die man sonst nur aus Geschichtsbüchern kennt.

10 % Rabatt Titanic – The Musical 30. Juli bis 2. August, 19.30 Uhr 3. August, 15 und 19.30 Uhr 4. August, 14.30 und 19 Uhr Opernhaus, NTM Mannheim red

