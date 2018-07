Die Toten Hosen begeistern

Anzeige

Mannheim.Die Toten Hosen sind einzigartig. Ihr langanhaltender Erfolg ist dafür ein Beweis: So sind nicht nur viele Fans der ersten Stunde ein Leben lang dabei geblieben, sondern es kommen ständig neue Supporter jeden Alters dazu. Die Band schafft es wie kaum eine zweite, mit ihren Liedern Menschen der unterschiedlichsten Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zu begeistern.

„Es ist ein Privileg für uns, dass die Leute nach 35 Jahren noch immer an uns Hosen und unseren neuen Liedern interessiert sind. Wir sehen es als Teil unserer Existenzberechtigung, dass sich die Menschen heutzutage immer noch mit unserer Musik auseinandersetzen und auch darüber streiten“, so Sänger Campino über das derzeitige Selbstverständnis der Band. Am 8. September tritt die Düsseldorfer Band im Rahmen ihrer aktuellen Tour auf dem Mannheimer Maimarktgelände auf und wird das Publikum begeistern.

Verlosung 4x2 Karten Die Toten Hosen 8. September, 17.30 Uhr Maimarktgelände, Mannheim Einsendeschluss: 7. August 2018 Stichwort: Die Toten Hosen red