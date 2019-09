Dieter Bohlens größte Hits live

mannheim.Darauf haben seine Fans gewartet: Nach über zwölf Jahren geht Dieter Bohlen wieder auf Tour. Was lag da näher, als ein neues Album zu produzieren. „Dieter feat. Bohlen – Das Mega Album zur Tour“. In diesem Album geht es allein um den Pop-Titan, der gerade in seinem Studio die letzten Songs zur Tour komplett neu produziert und eingesungen hat. Alle seine großen Hits – vom Pop-Titan selbst gesungen. Hits wie „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ gibt es hier in einer einzigartigen Klassik-Version mit großem Orchester. Als erste Single zum Album erscheint „Brother Louie“ mit passendem Video. Am 5. Oktober stelltBohlen das Ergebnis in der SAP Arena Mannheim vor. Live mit Band wird er die größten Hits von Modern Talking, Blue System, DSDS und viele mehr, die aus seiner Feder stammen, zum Besten geben. red Verlosung 4x2 Karten Dieter Bohlen 5. Oktober, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim Einsendeschluss: 17. September Stichwort: Dieter Bohlen

