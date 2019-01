Mannheim.Bissiger als je zuvor kehren die Dinosaurier auf ihrer donnernden Comeback-Tour nach 65 Millionen Jahren zurück nach Mannheim. „Dinosaurier – Im Reich der Giganten“ zeigt vom 15. bis 17. Februar in der Mannheimer SAP Arena die vorzeitlichen Herrscher der Erde in voller Aktion in einer brillianten Mischung aus Spezialeffekten, Top-Entertainment und Spannung.

200 Millionen Jahre lang beherrschten die Dinosaurier den Planeten. Die Show zeigt, begleitet von klimatischen und tektonischen Veränderungen, Aufstieg und Fall der Urzeit-Kolosse, deren Größe keine Garantie für ihr Überleben war. Das Publikum erlebt die dramatische Zeitreise in einem Realismus, der zuvor ausschließlich Kino, TV und Computern vorbehalten schien. In prähistorischen Abenteuern stampfen 18 lebensgroße Dinosaurier durch eine monumentale Kulisse. Anschaulich, unterhaltsam und dramatisch wird die Geschichte der Dinosaurier bis zu ihrem Untergang präsentiert. Die Zuschauer erleben hautnah, wie fleischfressende Dinosaurier sich im Laufe ihrer Evolution auf zwei Beinen aufrichten oder wie pflanzenfressende Saurier scheinbare flinkere und beweglichere Angreifer in die Flucht schlagen. red

Verlosung 5x2 Karten

Dinosaurier – Im Reich der Giganten

15. Februar, 19 Uhr

16. Februar, 11, 15 und 19 Uhr

17. Februar, 11 Uhr,

SAP SAP Arena, Mannheim

Einsendeschluss: 29. Januar 2019

Stichwort: Dinosaurier

