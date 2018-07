DiscoBoooom – „Die Burg tanzt“

Anzeige

klingenmünster.DiscoBoooom – dieser Name ist Programm. Die Band steht für ein schweißtreibendes Programm mit den Chartbreakern der 70er Discozeit. Mit den Hits von Chic, Kool & the Gang, Boney M, KC & the Sunshine Band, Abba, Gloria Gaynor, Jackson5, Donna Summer, Village People und vielen weiteren Stars der 70er Disco-Ära verwandeln DiscoBoooom jedes Event in eine einzigartige Glitzer-Glamour-70er Discoparty. Der Originalsound, den die Band auf die Bühne bringt, weckt Erinnerungen an eine der herausragenden Dekaden der jüngeren Musikgeschichte. Mit erfahrenen Musikern aus der Region Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe werden DiscoBoooom in ihrem stilsicheren 70er Disco Outfit MORGENCARD PREMIUM-Inhaber am 28. Juli um 20 Uhr auf Burg Landeck in Klingenmünster in eine feiernde tanzende Menge verwandeln. Ganz nach dem Bandmotto: Dance Dance Dance.

10% Rabatt „Die Burg tanzt“ mit Discoboooom Samstag, 28. Juli 2018, 20 Uhr Burg Landeck, Klingenmünster

Verlosung 3x2 Karten Einsendeschluss: 17. Juli 2018 Stichwort: Discoboooom red