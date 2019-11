Django Asül: Rückspiegel 2019

Schwetzingen.Seine Satirehiebe treffen immer ins Schwarze, er ist ein kabarettistisches Naturtalent, hintergründig, bayerisch hinterfotzig und doppelbödig. Wortgewaltig und mit souveräner Schlagfertigkeit demaskiert Django Asül am 19. Dezember in der Wollfabrik in Schwetzingen wieder die spannendsten Ereignisse des Jahres 2019. Dabei gilt: Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Der satirische Jahresrückblick ist Erinnerungskultur auf hohem Niveau, pointensatt und souverän selbstsicher präsentiert. So macht Jahresrückblick Spaß: Zwölf Monate gepackt in ein kurzweiliges Programm, rhetorisch geschliffen, politisch herrlich inkorrekt. Weitere Informationen gibt es online unter www.alte-wollfabrik.de. red

Verlosung 3x2 Karten Django Asül 19. Dezember, 20 Uhr Wollfabrik, Schwetzingen www.alte-wollfabrik.de Einsendeschluss: 26. November Stichwort: Django Asül

