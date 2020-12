Domfestspiele und BUGA in Erfurt

Erfurt.Im kommenden Jahr ist Erfurt Gastgeber für die Bundesgartenschau. Das 171-tägige Gartenfest lädt mit einer grandiosen Blütenpracht auf die Ausstellungsflächen „egapark“ und „Petersberg“ zu einem Ausflug voller Entdeckungen und Erlebnisse ein. Einzigartige Themengärten und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot erwarten die Teilnehmer der Erlebnisreise. Die charmante Altstadt der thüringischen Landeshauptstadt ist nicht nur schön anzusehen, sondern zeugt von einer wechselvollen, langen Geschichte. Auf der Krämerbrücke ist das Flair des mittelalterlichen Handels nach wie vor erlebbar. Erfurts religiöse Wurzeln sind auf dem Domplatz oder auch in der Alten Synagoge zu spüren. Während eines abendlichen Spaziergangs mit dem Erfurter Nachtwächter kommen die Reisenden in den Genuss dieser Atmosphäre. Weitere Highlights sind Führungen im Augustiner Kloster und in der Alten Synagoge sowie ein privates Orgelkonzert in der Prediger Kirche. Am Freitagabend erleben die Teilnehmer die Premierenaufführung der Oper „Die Jungfrau von Orléans“ von Peter Tschaikowsky auf dem Domplatz mit freier Sitzplatzwahl. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Verlagsgebäude in Mannheim

drei Übernachtungen mit Frühstück im Vier-Sterne-Hotel Mercure Hotel Erfurt direkt in der Altstadt

abendlicher Spaziergang durch die Innenstadt mit dem Erfurter Nachtwächter, eineinhalb Stunden

ein Abendessen als Drei-Gang- Menü in der Altstadt

Eintritt und Führung im Augustiner Kloster

Schokoladenverkostung in einer Schokoladenmanufaktur

Eintritt und Führung in der Alten Synagoge

kleiner Mittagsimbiss Thüringer Rostbratwurst

privates Orgelkonzert in der Prediger Kirche

Eintrittskarte Domfestspiele für die Premiere „Die Jungfrau von Orléans“, Bestplatzgruppe A

Eintrittskarte und zwei Mal eineinhalbstündige Kombiführung „BUGA-Petersberg“ und „egapark“

eineinhalbstündige Stadtführung Weimar

Kulturförderabgabe der Stadt Erfurt

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH

Donnerstag, 8. Juli 2021, bis Sonntag, 11. Juli 2021 775 Euro pro Person im DZ, 124 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

675 Euro pro Person im DZ, 124 Euro EZ-Zuschlag

