Mannheim.Seit mehr als 20 Jahren verbreiteten Donna Brown und ihre Golden Gospel Pearls die Botschaft afroamerikanischer Kirchenmusik: Glaubensfreude, Gottvertrauen, Erlösungszuversicht. Songklassiker wie „Oh Happy Day“ oder „Amazing Grace“ interpretiert das Ensemble auf mitreißende Art – mal bewegend, mal groovend und stets voller Emotionskraft. Die religiösen Inhalte der Gospeltexte werden am 16. Dezember in der Mannheimer Christuskirche geradezu körperlich spürbar. red 2 Euro Rabatt ausgenommen Stehplätze Verlosung 3x2 Karten Gospelspecial mit Donna Brown and Golden Gospel Pearls 16. Dezember 2018, 18 Uhr Christuskirche, Mannheim Einsendeschluss: 20. November 2018 Stichwort: Donna Brown

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018