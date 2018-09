DTM kürt Champion

Hockenheim.„Laut. Nah. Dran.“ So lautet das Motto der DTM. Aber die beliebte Tourenwagen-Rennserie ist mehr als „nur“ Motorsport, denn jedes Rennwochenende bietet rund um die spektakulären Rennen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in familienfreundlicher Festival-Atmosphäre. Vom 12. bis 14. Oktober trägt die DTM auf dem modernen Grand-Prix-Kurs ihre letzten beiden Saisonrennen aus. Für die 18 DTM-Stars ist es eine Frage der Ehre, beim Finale vor großartiger Kulisse noch mal alles zu geben, um dort, wo man im Mai gestartet ist, nach 20 Saisonrennen den Champion zu küren und gemeinsam mit den Fans in Hockenheim gebührend zu feiern.

Autogrammstunden, Gewinnspiele und Livekonzerte mit internationalen Topstars – im DTM-Fahrerlager ist immer was los. Daneben bieten Pit-View, Fan-Terrasse und Pit-Walk intime und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Am Samstag, 13. Oktober sorgt abends das DJ-Duo „The Disco Boys“ für Unterhaltung. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM sollten sich die Chance auf die zu verlosenden Tickets nicht entgehen lassen, denn diese haben so einiges zu bieten: Grid-Tickets in Verbindung mit einem Wochenendticket beinhalten den Zugang in die Startaufstellung der DTM-Rennen an beiden Tagen sowie den Zugang zum Fahrerlager und reservierte Sitzplätze für das gesamte Wochenende in der Kategorie Gold. Die Wochenend-Tickets in der Kategorie Gold gewähren Zugang zum Fahrerlager.

10 % Rabatt

DTM

12. bis 14. Oktober 2018

Hockenheimring red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018