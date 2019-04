DTM-Saisonauftakt

Hockenheim.Neue Motoren, neue Fahrer, ein neues Team und ein neuer Hersteller – die DTM 2019 ist bereits Wochen vor dem Saisonauftakt am 3. bis 5. Mai auf dem Hockenheimring in aller Munde. Der Zugang von Aston Martin sowie der WRT-Rennstall als neues Audi-Kundenteam in der DTM bringen neue Würze ins ohnehin schon abwechslungsreiche Geschehen. Ließ schon die vergangene Saison, in der die Titelentscheidung erst in einem dramatischen Finale in Hockenheim zugunsten von Mercedes-Pilot Gary Paffett fiel, an Spannung und Ausgeglichenheit keine Wünsche offen, versprechen nicht zuletzt die neuen Turbomotoren nochmals ein Plus an Spektakel für die Zuschauer und Herausforderung für die Fahrer. Rund 620 PS und damit gut 100 PS mehr als die alten Motoren leisten die einheitlich von einem Turbolader zwangsbeatmeten 2-Liter-Triebwerke.

Priorität Nummer 1 genießt auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg der Service für die Fans. Sie bekommen für vergleichsweise günstige Ticketpreise ein Rundum-Entertainment-Paket geboten, das sich nicht nur auf das spannende Rennstrecken-Treiben der DTM und ihrer Rahmenserien beschränkt. Beim „Pit Walk“ ist der Fan hautnah an Fahrern und Technik dran, auch im Fahrerlager nehmen sich die Piloten möglichst viel Zeit für ein Autogramm und den Austausch mit ihren Anhängern. Für die musikalische Untermalung sorgt beim DTM-Auftakt DJ Antoine, der am Samstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr auf der Showbühne im Fahrerlager auftreten wird.

