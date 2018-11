Edle Tropfen aus dem In- und Ausland genießen

Mannheim.In vino veritas – vielleicht findet nicht jeder die Wahrheit im Wein, aber wer den wahren Wein sucht, der wird im Weinkeller der BASF seit 1901 fündig. Dort gibt es Genuss für jeden Geldbeutel und jeden Anlass. Und so sollte es von Anfang an sein. Denn gegründet wurde er, um für die „Beamten und Arbeiter“ der BASF Wein zu erschwinglichen Preisen zu beschaffen. Bis dahin kamen Spitzenweine nur in adeligen und sehr reichen Familien auf den Tisch. Wo in den Anfangsjahren hauptsächlich Spezialitäten aus der Pfalz im Angebot waren, lagern heute wohl temperiert über 2000 verschiedene Weine aus dem In- und Ausland im Keller – ein breites Sortiment, das allen Weinfreunden offen steht. In der Schatzkammer reichen die ältesten Jahrgänge bis ins Jahr 1865 zurück, dem Gründungsjahr der BASF.

Bei einem Gläschen Wein lässt sich gut durch das vielfältige Veranstaltungsangebot der BASF Gastronomie stöbern und sich ein Stück Lebensqualität gönnen. Zum Beispiel mit Experience Tomorrow, ein Dinner, auf das sich nicht nur die Geschmacksnerven freuen dürfen. Schmecken, Riechen, Sehen, Hören: Ein futuristisches Vier-Gänge-Menü präsentiert sich in spektakulärer Atmosphäre, die alle Sinne anspricht und wenig mit einem klassischen Abendessen gemeinsam hat. Laser, Holodeck-Szenen und ein außergewöhnlicher Moderator machen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Begleitet werden die verschiedenen Gänge von einer Weinreise mit edlen Tropfen aus dem BASF Weinkeller. Mehr Informationen unter www.geniesserkalender.basf.de. red

