Edle Tropfen entdecken und genießen

In Schwetzingen ist Tischmacher Weine nahe dran an den edlen Tropfen: Fast alle vertretenen Winzer erreicht das Team in höchstens einer Stunde. So sind sie am perfekten Standort, genau in der Mitte der deutschen Weinanbaugebiete. Sehen, wie die Trauben wachsen. Hören, wie es bei der Gärung im Keller blubbert. Fühlen, wie der Wein ausgebaut wird. Riechen, wie sich dabei Aromen bilden. Und schmecken, wie der Wein sich entwickelt, bis er perfekt ist und auf die Flasche gefüllt werden kann.

Tischmacher Weine verkauft mit jeder Flasche Wein auch sinnliche Erlebnisse.

Exklusives Weinpaket Das Tischmacher-Weinpaket ist für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber ab 24. Juli bis Ende September zum Vorteilspreis von 39,90 Euro statt 54,20 Euro direkt bei Tischmacher Weine in Schwetzingen (Odenwaldring 8) und im Kundenforum Ihrer Tageszeitung in Schwetzingen erhältlich. Das Weinpaket kann zum Preis von 48 Euro inklusive Porto und Versand innerhalb Deutschlands auch bestellt und verschickt werden. Informationen dazu gibt es im Internet unter morgenweb.de/weinpaket

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019