Edle Tropfen entdecken und genießen

In Schwetzingen ist Tischmacher Weine nahe dran an den edlen Tropfen: Fast alle vertretenen Winzer erreicht das Team in höchstens einer Stunde. So sind sie am perfekten Standort, genau in der Mitte der deutschen Weinanbaugebiete. Sehen, wie die Trauben wachsen. Hören, wie es bei der Gärung im Keller blubbert. Fühlen, wie der Wein ausgebaut wird. Riechen, wie sich dabei Aromen bilden. Und schmecken, wie der Wein sich entwickelt, bis er perfekt ist und auf die Flasche gefüllt werden kann.

Tischmacher Weine verkauft mit jeder Flasche Wein auch sinnliche Erlebnisse.

Exklusives Weinpaket: Das Tischmacher-Weinpaket ist für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber bis Ende September zum Vorteilspreis von 39,90 Euro statt 54,20 Euro direkt bei Tischmacher Weine in Schwetzingen (Odenwaldring 8) und in den Kundenforen Ihrer Tageszeitung in Schwetzingen und Mannheim erhältlich. Das Weinpaket kann zum Preis von 48 Euro inklusive Porto und Versand innerhalb Deutschlands auch bestellt und verschickt werden. Informationen dazu gibt es im Internet unter morgenweb.de/weinpaket

Weißburgunder Gutswein 2018 trocken

Er zeichnet sich in der Nase mit feiner Frucht nach Birne, Ananas und zarten Blütenaromen und am Gaumen mit feinem Schmelz und einem eleganten Abgang aus.

Sauvignon blanc 2018 trocken

Die Exotik der neuen Welt im Zusammenspiel mit der feinen Mineralik des Loiretals: Aus dieser Balance entsteht der Pfälzer Sauvignon Blanc Stil, der herrlich frisch und saftig zur Hochform aufläuft.

Philipps Rosé 2018 trocken

Philipps Rosé ist der absolute Sommerklassiker im Weingut Philipp Kuhn. Gechillt genießen. Ein Tanz der feinen Aromen. Leicht im Alkohol, voll im Geschmack. Natürlich trocken.

Muskateller Gutswein 2018 trocken

Konzentrierte Aromatik, dabei feinnervig und filigran. Neben den Rebsorten typischen Muskatnoten zeigt er frische Aromen von Limette und Litschi.

Lahrer Auxerrois 2018 trocken

Der gelbe Burgunder Lahrer Auxerrois 2018: Feine, zurückhaltende Aromen begleitet von Saftigkeit und Trinkfluss machen diesen Wein zu einem absoluten Trinkvergnügen. Achtung: Suchtfaktor sehr hoch.

Win Win Gutsriesling 2017 trocken

Gärung und Ausbau erfolgen hälftig in traditionellen Stückfässern und im Stahltank. Dies sorgt für eine sehr gute Balance aus Frucht, Körper und Frische. Aromen von Pfirsich und Apfel – mineralisch – zeichnen ihn aus.

