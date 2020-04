Edle Tropfen für Kenner und Genießer

Ludwigshafen.In vino veritas – vielleicht findet nicht jeder die Wahrheit im Wein, aber wer den wahren Wein sucht, der wird im BASF-Weinkeller seit 1901 fündig. Hier gibt es Genuss für jeden Geldbeutel und Anlass. Und so sollte es von Anfang an sein. Denn gegründet wurde der Weinkeller, um für die Beamten und Arbeiter der BASF Wein zu erschwinglichen Preisen zu beschaffen. Bis dahin kamen Spitzenweine nur in adeligen und sehr reichen bürgerlichen Familien auf den Tisch. Wo in den Anfangsjahren hauptsächlich Spezialitäten aus der Pfalz im Angebot waren, lagern heute wohl temperiert über 2000 verschiedene Weine aus dem In- und Ausland – ein breites Sortiment, das allen Weinfreunden offen steht. In der Schatzkammer reichen die ältesten Jahrgänge bis 1865 zurück, dem Gründungsjahr der BASF.

In der aktuellen Zeit tut es gut, seinen Mitmenschen einmal alles Gute zu wünschen. Aus dem Weinkeller der BASF gibt es hierfür auch das passende Präsent, der Alles Gute Secco, der aus den Rebsorten Scheurebe, Kerner, Müller-Thurgau hergestellt wurde und mit seinem frischen und spritzigen Aroma ideal in das aktuelle Frühlingswetter passt. Von der Sektkellerei Am Turm, aus Speyer stammt dieser aromatische Secco, der in Zusammenarbeit mit dem Weinkeller der BASF kreiert wurde. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können bei der 10 + 2 Aktion12 Flaschen Secco zum Vorzugspreis von 50 € statt 60 € versandkostenfrei bis Ende Mai bestellen.

Weiterhin erhalten Inhaber der MORGENCARD PREMIUM das Genießerabonnement vom BASF-Weinkeller zum Vorzugspreis. Es besteht aus vier Lieferungen: Einem exklusiven Starterpaket mit Weinen aus dem Einzugsgebiet der Region, einem Newcomer Paket mit Neuheiten aus der Weinwelt, einer Cuvée-Auswahl und Spitzenrotweinen von der iberischen Halbinsel. Jeder Schluck wird ein Genuss sein. zg

Genießerpaket MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten das BASF-Genießerabo zum Preis von 115 statt 130 Euro brutto inklusive Versandkosten innerhalb Deutschlands. Das Abo gilt für ein Jahr und beinhaltet insgesamt vier Weinpakete.

Alles Gute Secco Bis Ende Mai in einer 10+2 Aktion zum Preis von 50 statt 60 Euro erhältlich. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Bestellungen unter weinkeller@basf.com mit dem Stichwort „Mannheimer Morgen Abo“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020