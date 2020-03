Ein Abend in den Highlands

Mannheim.Vor mehr als 15 Jahren hatten die Highland Valley Pipes and Drums aus Borculo (Niederlande) die Idee, zusammen mit einem Orchester, einem Chor und einer irischen Tanzgruppe eine keltische Nacht zu organisieren. Aufgrund des großen Erfolgs dieses Konzepts wurde die Produktion unter dem Namen Music Show Scotland fortgesetzt. Inzwischen sind Jahre vergangen, und die Show hat eine stürmische Entwicklung durchlaufen – von der Sporthalle in Borculo bis zu den bekanntesten Arenen in Europa. Aber auch mehrmals gastierte sie in vielen bekannten deutschen Arenen wie der SAP Arena, wo sie am 13. Juni wieder zu Gast sein wird. Die Besetzung wuchs auf über 300 Piper, Drummer, Musiker, Tänzer und Crewmitglieder. Von A bis Z auf die Beine gestellt wurde alles von Beerten Events aus Borculo. Eine riesige Produktion, an der mit großer Leidenschaft gearbeitet wurde.

Jetzt gibt es neue Pläne für die Music Show Scotland: Beerten Events will in Borculo, der Heimat der Music Show Scotland, einen eigenen Konzertsaal errichten. Die Tribüne des Konzertsaals, der „The Castle“ heißen wird, soll Platz für mehr als 3000 Besucher bieten. Neben der Music Show Scotland sollen hier auch andere Musikproduktionen stattfinden. Da die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, musste die Entscheidung getroffen werden, mit der Show nicht mehr zu touren. Sie ist daher am 13. Juni zum letzten Mal in der SAP Arena zu sehen. red

