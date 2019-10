Ein Abend mit Whisky, Zigarren und Motorrädern

Vor einem Jahr feierte Falke Exklusive mit diesem Genußevent Premiere im größten Motorradhaus in der Rhein-Neckar-Region, dem ZRM. Anspruch für den Whisky-und Zigarrenfachhändler aus Schwetzingen ist es dem Genießer einen schönen Abend zu bieten und mit allen Sinnen zu genießen. „Als Partner für das Event am 19. Oktober haben wir uns im Thema Zigarren keinen geringeren wie das Unternehmen Davidoff ausgesucht und auch im Whiskybereich sind wir bei den Heidelberg Highlands gelandet, genug Expertise um einen schönes Event zu haben“, so Wolfgang Falke, Inhaber von Falke Exklusive.

An diesem Abend werden im ZRM Mannheim, Casterfeldstraße 89-93, Whisky und Zigarren zwischen schönen Motorrädern verkostet. Davidoff of Geneva stellt den Teilnehmern drei Zigarren aus ihrem Portfolio vor, und die Heidelberg Highlands werden diese Zigarren entsprechend mit sechs Whiskys begleiten. Da Fleisch ein Thema an diesem Abend ist, werden die Teilnehmer von einem amerikanischem Grillmeister an ein echtes BBQ herangeführt. Der Preis für sechs Whiskys, drei Zigarren und etwas Fleisch für zwischendurch beträgt 99 Euro. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM zahlen bei Vorlage der Karte nur 89 Euro. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei Falke Exklusive in Schwetzingen (Carl-Theodor-Str. 27) oder auf www.whisky-zigarren-shop.de n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 10 Euro Rabatt. Zusätzlich werden 3x2 Tickets verlost.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019