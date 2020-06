Ein Besuch im Heidelberger Zoo

Heidelberg.Einem Löwen Auge in Auge gegenüberstehen, den Sumatra-Tiger im Bambus-Dickicht entdecken, die Elefantenbullen beim Baden beobachten oder den Lemuren beim Klettern zuschauen: Über 150 verschiedene Tierarten aus aller Welt laden im Zoo Heidelberg täglich zu einer spannenden Entdeckungsreise ein. Der Zoo ist bekannt für seine ausgezeichnete Elefantenbullengruppe: Deutschlandweit ist es der einzige, der junge Asiatische Elefantenbullen in einer Junggesellen-Gruppe hält. Die Roten Pandas verbringen den Tag gerne hoch oben im Geäst und die Sumatra-Tiger lieben es, durch den dichten Bambuswald in ihrem Gehege zu streifen. Kaum zu übersehen sind die leuchtend orange-roten Kubaflamingos auf ihrem See oder die Asiatischen Elefanten, die sich im Sommer gerne im Badebecken abkühlen. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten im Zoo derzeit besondere Regeln und ein Besuch ist momentan nur mit Reservierung möglich. Interessierte sollten sich zuvor unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo über die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln informieren. red

Reservierung unter shop.zoo-heidelberg.de/ Zoo Heidelberg Tiergartenstr. 3, Heidelberg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.06.2020